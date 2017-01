Galerie trhala rekordy

Liberec - Uplynulý rok 2016 byl pro Oblastní galerii Liberec opět rekordním co do návštěvnosti. Do galerie sídlící v prostorách bývalých městských lázní si našlo v minulém roce cestu o takřka 1.500 návštěvníků více než v roce 2015. Celkem dorazilo 43.870 návštěvníků.

Galerie - lázně. Foto: Deník

„Z hlediska návštěvnické atraktivity rozhodně musím vyzdvihnout výstavu Jaroslava Róny nebo výstavy zajímavé pro místní obyvatele. Jmenovitě zejména Německočeská výstava Liberec 1906 a v prosinci zahájená výstava jabloneckého výtvarníka Jiřího Dostála," upřesnil Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec. Návštěvnost galerie se oproti předchozímu období zvedla také během letních měsíců, což svědčí o zájmu přespolních a zahraničních zájemců. „Galerie se stává cílem návštěvníků Liberce i širšího okolí a turisté tak v letním období nahrazují výpadek v návštěvnosti domácích příznivců, kteří přes léto odjíždí na dovolenou," dodal Jan Randáček.

Autor: Redakce