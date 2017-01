Frýdlant chce zpřístupnit splav pod zámkem pro koupání

Frýdlant - Určitě dobrá zpráva pro všechny, kteří v létě hledají místo pro osvěžení ve vodě.

SPLAV pod zámkem bude rovněž jedním ze zastavení na nové naučné stezce, která zpřístupní přírodní rezervaci Křížový vrch. Její součástí budou i dvě vyhlídky s netradičním pohledem na zámek. Foto: Deník

Frýdlantská radnice chce zkultivovat místo u splavu pod zámkem, aby se tam lidé mohli koupat. „Dřív jsme tam jako děti chodily, bylo to bezva, Pak ale všechno poničily povodně," vítá nápad města Dana Mlejnská. Na projektu spolupracuje radnice s Povodím Labe.

„Koryto už jsme společně vyčistili a chtěli bychom tam udělat sluneční louku. Sice to nebude žádné plnohodnotné koupaliště, ale voda ve Smědé je osvěžující a lidé se tam mohou krásně zrekreovat. Navíc je hned vedle i zázemí tenisových kurtů i opravený pivovar, takže místo je to jako stvořené pro odpočinek," líčí starosta Dan Ramzer. Sluneční louka by měla fungovat už letos v létě. Součástí areálu je také autokemp, který se město rovněž chystá zrevitalizovat.

„Autokemp totálně zdevastovala povodeň. Teď de facto funguje, jen když jsou čarodějnice nebo jiné jednorázové akce, ale funkci autokempu nevykonává. Veškeré zázemí vzala voda, takže to chceme změnit," řekl Ramzer.

Celý areál podzámčí je navíc podle něj zajímavý tím, že jde o bývalou zámeckou zahradu s oranžerií a zámeckým zahradnictvím, dochoval se i empirový altánek.

Město tak připravuje studii i na využití tohoto prostoru a jeho propojení s centrem města. „Chceme turistům ukázat, že Frýdlant není jen zámek, chceme je dostat i na náměstí a dál do města, aby se tu mohli zdržet déle," uvedla vedoucí investičního oddělení města Zdena Ubiasová.