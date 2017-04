FOTO, VIDEO: Žvýkačky z chodníků neumí odstranit ani technické služby

Liberec – Jsou všude. Zvláště centrum Liberce je jimi poseté. Nejoblíbenějším místem jejich konzumentů jsou především chodníky u obchodních center, kde se to rozšlapanými žvýkačkami a nedopalky jen hemží.

Město se rozhodlo situaci řešit a nedopalky začali pracovníci Technických služeb město Liberec (TSML) sbírat už tento týden. Nesnadným úkolem odstranit žvýkačky z chodníků pak radnice pověřila Komunitní práce. Ty se do nerovného boje s lepkavými skvrnami pouští poprvé.

„Bude to náročné. Obávám se, že to nepůjde ani škrabkami. Jiné technologie si ale nemůžeme dovolit," vysvětlila ředitelka Komunitních prací Klára Tekelyová. Čištění chemickými roztoky podle ní nepřipadá v úvahu, protože jsou jednak drahé, jednak na ně společnost nemá dostatečně vyškolené zaměstnance.

NEMAJÍ DOSTATEČNÉ TECHNOLOGIE

Se žvýkačkami si však v této chvíli neumí poradit ani TSML. „V současnosti na jejich odstranění nemáme dostatečné technologie," potvrdil ředitel TSML Jan Šimoník. Na to, aby si je technické služby mohly pořídit, by musely mít víc peněz a ty už pro letošek nemá. „Město po nás zatím tyto služby nepožadovalo," připomněl ředitel.

Žvýkačky lze odstranit buď přehřátou párou nebo zmrazením. Ani tento proces však podle ředitele není stoprocentní. Žvýkačka sice zmizí, ale flek zůstane.

„Práce tohoto speciálního stroje na odstraňování žvýkaček by stála cca 1 200 korun na metr čtvereční. A jde o velmi pomalý proces," dodal Šimoník, podle kterého se technické služby této činnosti nebrání, město by ale muselo přidat peníze.

JE TO HNUS

„Je to hnus. Ani nevíme, po čem šlapeme. Nechápu, že je někomu zatěžko hodit to do koše," vyjádřila se rozzlobená paní Veronika z Liberce. „Je to smutné, co děláme svému městu," doplnila její slova i ředitelka Komunitních prací.

Jak to vypadá, zbavit město žvýkaček bude heroický čin. Evidentně ani příliš nepomáhají pokuty, které za vyplivnutí žvýkací gumy hrozí. „Mohou být až ve výšce pět tisíc korun. Jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku," vysvětlila mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková. Kolik „plivačů" už takto pokutovali, bohužel neví. „Nevedeme o tom speciální záznamy," dodala.

Problémy se žvýkačkami řeší všechna větší města. Například v zahraničí jsou nekompromisnější. Před dvěma lety schválili v Itálii zákon, kdy za vyplivnutí žvýkačky můžete v některých městech zaplatit až 150 euro a odhození nedopalku váš může přijít ještě dvakrát tak draho.