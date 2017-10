FOTO: Převoz pacientů se zlepší. Nemocnice vylepšuje komfort sanitek

Liberec – Uvnitř vozu zabudovaná televize i rádio. Liberecká nemocnice zvyšuje komfort svých převozních sanitek.

„Je to hlavně pro pacienty, které převážíme na dlouhé trasy, aby jen nekoukali do stropu,“ řekl vedoucí sanitní dopravy krajské nemocnice Michal Vondráček. Zbrusu nové sanity mají do modra zbarvený interiér. Dva vozy jsou rovněž upraveny tak, aby se daly využítpro převoz pacientů, u kterých je nutný dozor záchranáře. To u stávajících sanitek nešlo. Vylepšené je i lůžko, na které se vejde pacient do 250 kg, širší jsou i sedačky. Nákup sanitek si hradí nemocnice sama.