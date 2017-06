FOTO: Oprava vany Lesního koupaliště budí emoce

Liberec – Bazén ze žulových kvádrů. Dnes polorozpadlý, dříve hojně navštěvovaný. Do opravy vany Lesního koupaliště zbývá už jen pár dní. Zatímco město má jasno, názory obyvatel se na veřejném projednávání o úpravách a vybavení koupaliště poněkud zvrhly.

„Strhněte ty prudké svahy a udělejte z toho rybník s travnatými břehy. A hlavně ať odsud zmizí oplocení,“ apeloval na zástupce města Jaroslav Honců. „Bydlíme hned vedle, nechceme tu žádné klasické koupaliště, ale přírodní koupání v celoročně využívaném areálu,“ přidal se i Pavel Štefek.



„S tím nesouhlasím, my jsme zastánci toho, co tu bylo dříve. Tedy koupaliště v té podobě, jak si ji pamatujeme. Hlavně žádná megalomanie a architektonické výmysly. Možná by do budoucna nebylo od věci přemýšlet i o solárním ohřevu vody,“ oponoval pro změnu Vojtěch Pánek.



„Myslím, že tu není žádná poptávka po komerčním plavečáku. Všichni dnes mají na zahradě bazén nebo se mohou jezdit koupat do Jablonce nebo do Německa, koupaliště v původní podobně tu není potřeba,“ namítal další z občanů, čímž rozpoutal další diskuzi o tom, že Lesní koupaliště se naopak má obnovit tak, jak bylo ve třicátých letech postaveno.

NEJLEPŠÍ VARIANTA

Podle náměstka primátora Jana Korytáře už je ale vybraná firma, která by se během července měla pustit do opravy žulové vany.

„Oprava vyjde na 4,5 milionu, což je méně, než jsme původně mysleli. Proto jsme zbytek peněz chtěli investovat do úpravy okolí. Lidé si měli říct, co by tu dalšího uvítali, jestli volejbalové hřiště, bufet, herní prvky, šatny a podobně,“ řekl Korytář.

Důležité podle něj je, že vodní plochu tu chtějí všichni, spíš není shoda na tom, v jaké podobě by měla být. „Vybírali jsme z různých variant, nakonec ale oprava vany v původní podobě a rozměrech vyšla i ekonomicky nejlépe,“ dodal Korytář.



Pokud nenastanou komplikace, mohla by být vana, přístupové schodiště i přítokové potrubí opravené letos na podzim.