FOTO: Co bude s Casinem u libereckého výstaviště?

Liberec – 35 milionů při celoročním provozu, 14 milionů při sezónním. To je podle náměstka primátora Tomáše Kysely odhad, kolik by stála rekonstrukce bývalé restaurace Casino na Masarykově třídě.

O kdysi oblíbenou hospodu, dnes polorozpadlý objekt, už dříve projevil zájem pivovar Svijany nebo pražírna kávy. Jednu dobu se sem chtěl vrátit i majitel Plzeňky Ivan Duleba. I toho však stav objektu odradil.



„Teď už je to o ničem. Jen kuchyně by stála dva miliony," poznamenal Duleba, který v Casinu dříve pracoval.

Přestože to vypadá, že na pivo už se sem Liberečtí nevydají, rekonstrukce by se funkcionalistická budova atypického tvaru dočkat mohla. Zájem o ni totiž projevil liberecký spolek Archa 13.

„Rádi bychom z toho udělali místo pro setkávání nadšenců do historie sportu," vysvětlil Petr Pimek z Archy 13.

Podle něj by sice nebyl v bývalé restauraci prostor na větší expozici, o zimních i letních sportech by se ale návštěvníci mohli dozvědět pomocí moderních technologií. „Chceme vytvořit důstojné místo, kde by lidé dostali komplexní informace na jednom místě," dodal.

S případnou rekonstrukcí, na kterou by spolek zažádal o dotaci, by Arše pomohl architekt David Vávra. Zda k ní ovšem dojde, není ještě jisté. „Momentálně řešíme, jak se k tomu město postaví, i jaký je stav budovy," upozornil Pimek. „Není tam například ani elektřina, ani voda," poznamenal.

Projektant Jan Lajskner vidí stav budovy ještě tragičtěji. „Jde o dřevěný objekt, který už je značně zchátralý, chybí tam hydroizolace a podobně. Původně bylo horní patro otevřené, respektive nebyla tam okna, ale jen krytá terasa," okomentoval. Podle něj by bylo lepší budovu zbourat a postavit novou.

Historie CasinaAutorem pavilonu z roku 1946 je Svatopluk Technik. Vznikl v souvislosti s pořádáním výstavy Budujeme osvobozené kraje. Pro očekávanou velkou návštěvnost výstavy architekt navrhl jednoduchou funkcionalistickou dřevěnou stavbu, která v sobě spojovala vstupní bránu, prodejnu lístků a restauraci s krytou terasou.