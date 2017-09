Festivalovou sezonu zdárně ukončil festival Shotgun

Hrádek nad Nisou – V areálu Kristýna zněla o víkendu kvalitní elektronická hudba.

Páteční večer na festivalu Shotgun.Foto: Shotgun/ Volejníček Jan & Ondřej Tůma

Druhý zářijový víkend již tradičně patří na severu Čech festivalu elektronické hudby Shotgun. V blízkosti vodní nádrže Kristýna na českých hranicích s Německem a Polskem, kde se hudební přehlídka odehrává, tomu nebylo jinak ani letos. Na dvou pódiích se během páteční a sobotní noci vystřídalo přes dvacet umělců, mezi kterými nechyběla i zahraniční jména.

Shotgun za 14 let své existence získal pověst progresivního festivalu, který představuje hlavně neotřelá jména undergroundové elektronické muziky. Shotgun se svojí dramaturgií vymyká ostatním festivalům v regionu a snaží se návštěvníkům přinést „inteligentní elekroniku“.

Letošní rok mezi největší hvězdy jednoznačně patřil britský DJ říkající si Call Super, který odehrál čtyřhodinový set, ve kterém prokázal svůj hudební rozsah a talent. Dalším zajímavým interpretem rovněž z Velké Británie byl Damon Kirkham hrající pod pseudonymem Kid Drama. Posluchačům přinesl svůj pohled na drum and bass v podobě abstraktnějších zalomených beatů. Mezi dalšími vystupujícími byli například polská dýdžejka Olivia míchající průmyslové techno se zvuky hudby 80. let či holandský umělec říkající si Paul du Lac.

PROMYŠLENÝ VIZUÁLNÍ STYL PÓDIÍ

Na Shotgun poprvé s přáteli zavítala i Veronika Kusková z Liberce. „Už v červenci jsme se domluvili, že na festival pojedeme. Pro mě to byla oslava mých státnic, takže jsem se opravdu těšila. První dojem nebyl nejlepší, hudba mě příliš neoslovila a návštěvníků tam zatím bylo jen maličko, ale to se postupem večera změnilo. Kolem půlnoci se muzika trošku zrychlila, a to mě potěšilo,“ shrnuje své dojmy z festivalu návštěvnice.

Vedle hudební produkce festival Shotgun sází i na promyšlenou vizuální stránku svých pódií. O vizualizaci „Volný průběh stage“ se tento rok postarali architekti a designéři prostoru R/FRM a polozastřešenou hlavní stage, kterou ovládly všudypřítomné létající balónky, měla pod palcem liberecká partička umělců říkající si _STROY.

Martin Bláha