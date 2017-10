Festival sportovních filmů pokračuje výstavou fotografií

Liberec - Lukáš Kaiser, bývalý reprezentant do 18 let, který má ve svých 21 letech také tři ligové starty (186 minut) za Slovan Liberec a dva roky působil v liberecké juniorce. Pak se z Čech vypařil do rakouského Union Perg, poté byl v kádru divizního Turnova a nakonec s fotbalem skončil.