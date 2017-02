Ester Ledecká je opět nejlepší

Liberec - /GALERIE, VIDEA/ Ester Ledecká z liberecké Dukly obhájila loňské prvenství v anketě Nejúspěšnější sportovec Liberecka. Tzv. obojživelnice (jezdí snowboard i lyžuje) byla v loňském roce zvolena Královnou bílé stopy, vyhrála Světový pohár v paralelních snowboardingových disciplínách, ale také se podrobila operaci pravého kolena.

Nejúspěšnější sportovkyně Liberecka startuje v barvách Dukly Liberec a loni absolvovala dvanáct závodů v lyžařského Světového poháru a v devíti z nich sbírala body. A k tomu sedmkrát snowboard - tři závody v paralelním superobřím slalomu, čtyři v paralelním slalomu a v nich tři prvenství.

Také druhé a třetí místo v jednotlivcích patří závodníkům Dukly Liberec. Stříbrná skončila snowboardistka Eva Samková a bronzový kombiňák Tomáš Portyk. V mládeži slaví zlatý úspěch v anketě hokejista Bílých Tygrů Liberec Dominik Lakatoš, jenž byl v loňské anketě čtvrtý. V družstvech dospělých vystoupali nejvýše hokejisté Bílých Tygrů Liberec, aktuálně mistři republiky. Také v mládeži slaví úspěch hokejisté - žáci 8. třídy Bílých Tygrů Liberec.

Mezi handicapovanými je nejlepším stolní tenista SKST Liberec Jiří Suchánek. Filip Pešán z Bílých Tygrů Liberec a Michal Nekola z volejbalové Dukly Liberec vyhráli kategorii trenérů profesionálů. Mezi dobrovolnými trenéry uspěli nejvýše František Halíř ze sáňkařské Dukly Liberec a Jiří Klíma z basketbalu USK Slavie Liberec. Mezi veterány (nad 60 let) se dařilo Milanu Vágnerovi (Judoclub Liberec) a Oldřichu Přindovi (Slavia Liberec orienteering).

V kategorii netradičních sportovních výkonů si vítězství připsal fotbalista Spartaku Chrastavy Jakub Beneš, který vstřelil 45 branek. Hvězdou Deníku byl čtenáři vyhodnocen František Halíř z Dukly Liberec. Do Síně slávy byli uvedeni In memoriam skibobista Leo Jakimič a Miroslav Volf z USK Liberec, dlouholetý trenér lyžování a tenisu.

Tradičně v úvodu roku se vyhlašují výsledky tradiční ankety Nejúspěšnější sportovec Liberecka. Cílem tohoto mimořádného projektu je ocenění sportovců a nejlepších sportovních výsledků dosažených sportovci z libereckého okresu za uplynulý rok. Jedná se o ocenění dospělých a mládeže, jak jednotlivců, tak i týmů, handicapovaných sportovců, kategorie masters, poděkování trenérům, ale také připomenutí činů fair-play nebo uvedení sportovních legend do síně slávy. Díky dlouholeté tradici patří anketa mezi nejprestižnější pořádané akce v Liberci. Kromě špičkových sportovců mezi nimiž nechybí olympionici, mistři světa, mistři Evropy a republiky, se pravidelně akce účastní také zástupci městských a krajských úřadů, před dvěma lety poctil anketu svojí přítomností i prezident Miloš Zeman.

VÝSLEDKY

DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI

1. LEDECKÁ Ester (Dukla Liberec), snowboard. Prvenství ve Světovém poháru v paralelních disciplínách a obřím slalomu.

2. SAMKOVÁ Eva (Dukla Liberec), snowboard. Světový pohár ve snowboardcrossu – 2. místo.

3. PORTYK Tomáš (Dukla Liberec), severská kombinace. 1. místo na mistrovství světa juniorů.

4. ŠIMEK Radim (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Obránce a reprezentant.

5. LAŠÁK Jan (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Brankář a reprezentant Slovenska.

6. ZUMMER Tomáš (Vem Camará Capoeira Liberec), capoeira. Mistr Evropy.

7. MARKVART Patrik (Kovom Racing Team Liberec), enduro. Motocyklový závodník, který získal bronz na Šestidenní, juniorský mistr Evropy v E1 junior.

8. ŠINDELÁŘ Lubomír (Judo club Liberec), judo. Na mistrovství Evropy druhý, na mistrovství Irska a republiky první.

9. BERNÁTOVÁ Kristýna (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Mistryně republiky?v trojicích, vicemistryně republiky v jednotlivcích, druhá na Poháru federací.

10. FRYDRYCHOVÁ Zita (Trampolíny Liberec), trampolíny. 1. na MČR, 10. na SP ve Švýcarsku, vítězka Českého poháru.

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

1. LAKATOŠ Dominik (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Útočník a reprezentant U20.

2. BINHAK Tomáš (Judo club Liberec), judo. Nejlepší junior roku, 2. a 3. místo na Evropském poháru, druhý na MČR, prvenství na ČP Praha, na turnaji do 23 let a na MČR mužů.

3. MOC Albert (Slavia Liberec), plavání. 5x Mistr ČR 12letých, 12 medailí z MČR.

4. DRAPÁKOVÁ Sabina (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Starší žákyně. Mistryně republiky v trojicích, skupin a dance aerobiku. Vítězka všech čtyř kol Poháru federací a absolutní vítězka. Celkem 19 zlatých.

5. KOLÁŘ David (AC Slovan Liberec), atletika. Mistr republiky juniorů v hale na 60 m a na 100 m, stříbrný (koule?v hale), bronzová na 200 m.

6. VYKOUKALOVÁ Simona (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Starší žákyně. Mistryně republiky v jednotlivcích, trojic, skupin a dance aerobiku. Celkem zisk 16 zlatých.

7. KNOP Pavel (Lokomotiva Liberec), zápas. Mistr republiky v zápase řecko-římském do 63 kg. Dvě vítězství na turnajích ČR, reprezentant – kadet.

8. DANĚK Lukáš (Dukla Liberec), severská kombinace. 4. místo na mistrovství světa juniorů.

9. ZUMMER Matěj (Vem Camará Capoeira Liberec). Mistr republiky, třetí na mistrovství Evropy.

10. NĚMCOVÁ Štěpánka (Šerm Liberec), šerm. Na turnaji v Paříži 26. místo, šestá na ECC v Manchesteru. Bronz z MČR kadetek, stříbrná v družstvech, první v Poháru ČR.

DOSPĚLÍ KOLEKTIVY

1. HC BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, hokej. Mistr ELH 2015/2016.

2. VK DUKLA LIBEREC, volejbal. Obhájení titulu mistra ligy.

3. FC SLOVAN LIBEREC, fotbal. 3. v lize (2015/16), účast v Evropské lize.

4. AC SLOVAN LIBEREC, atletika. Štafeta mužů 4x 100 m (Král, Povýšil, Svoboda, Kolář) – 1. místo na MČR.

5. SPORT AEROBIC LIBEREC, aerobik. Trojice Bernátová, Kočová, Dousková – mistryně republiky v gymnastickém aerobiku, druhá na Slovak Aerobic Open.

KOLEKTIVY MLÁDEŽE

1. HC BÍLÍ TYGŘI LIBEREC (hokej). Tým 8. třídy (ročník 2002), mistři republiky.

2. SPORT AEROBIC LIBEREC. Skupina starších žákyň (Drapáková, Vykoukalová, Kosejková, Brožová, Rotheová). Mistryně republiky a absolutní vítězky Poháru federací.

3. SPORT AEROBIC LIBEREC. Trojice starších žákyň (Drapáková, Vykoukalová, Kosejková) – mistryně republiky, absolutní vítězky Poháru federací.

4. TRAMPOLÍNY LIBEREC. Aneta Hrudová, Anička Stasová, Bára Svátková, Pavel Věchet – 3. na MČR družstev.

5. DUKLA LIBEREC, běh na lyžích. Matyáš Tecl a Marek Gebouský, členové štafety 3x 5 km na MČR mladšího dorostu.

VETERÁNI

PŘINDA Oldřich (Slavia Liberec orienteering), orientační běh. Bronzový z mistrovství světa v LOB, 5x veteránský mistr ČR (noční OB, sprint, klasická trať a štafety).

VÁGNER Milan (Judo club Liberec), judo. Na mistrovství světa druhý, první na ME i na mistrovství Irska.

TRENÉR – PROFESIONÁL

PEŠÁN Filip (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Titul mistra republiky.

NEKOLA Michal (VK Dukla Liberec), volejbal. Trenér mistrovského celku.

TRENÉR - DOBROVOLNÝ

HALÍŘ František (Dukla Liberec), saně. Trenér mládeže a reprezentační šéftrenér.

KLÍMA Jiří (USK Slavia Liberec), basketbal.

MIMOŘÁDNÝ VÝKON

BENEŠ Jakub (Spartak Chrastava), fotbal. Nejlepší střelec krajského přeboru. Postup do divize.

HANDICAPOVANÍ

SUCHÁNEK Jiří (SKST Liberec), stolní tenis. Bronz ve dvouhře na paralympiádě v Riu.

SÍŇ SLÁVY

JAKIMIČ Leo, skiboby. In memoriam.

VOLF Miloslav (USK Slavia Liberec), lyžování, tenis. Dlouholetý lyžařský a tenisový trenér, tenisový veterán.