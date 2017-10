Druhý sjezd do průmyslové zóny Jih je stále v nedohlednu. Minimálně ještě 5 let

Liberec – Stačí i banální nehoda a hned je malér. Zvlášť, když k ní dojde ráno nebo odpoledne, když se střídají směny.

Návrh napojení nového příjezdu do zóny od mimoúrovňové křižovatky v Doubí.Foto: Liberecký kraj

Příjezd do průmyslové zóny Jih v Liberci je je jak vystřižený z pořekadla „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“ Když agentura Czechinvest lákala do zóny firmu Denso, slibovala i druhý příjezd do zóny. To se psal rok 1999. Silnice dodnes není a dvě desítky firem v zóně má problémy.

„Trend v automobilovém průmyslu je dnes „just in time“. To znamená, že kamiony s materiálem jezdí podle jízdního řádu. Ale každý vidí, jak to zde vypadá při střídání směn. Všude zácpy a kolony. Když dojde k nehodě a celé se to zastaví, jiný přístup tu není, kamion neprojede. Je to pro nás hodně velký problém,“ říká už kolik let mluvčí Densa Markéta Dousková.

ČEKAT, ČEKAT, ČEKAT

A říkat to zřejmě bude ještě dalších několik let. Liberecký kraj teď sice přišel s technickou studií napojení zóny na silnici I/35, ale řidiči se i tak musí obrnit trpělivostí. „Když vše proběhne bez komplikací, tak zahájení samotné výstavby vidím v roce 2020,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Do konce letošního roku budeme vědět, jestli záměr napojení průmyslové zóny Jih vyžaduje podrobnější posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Pokud ne, můžeme zadat projektovou dokumentaci pro územní řízení. Pokud bude potřeba, tak se příprava stavby může prodloužit o více než rok,“ dodává náměstek hejtmana Marek Pieter.

BEZ DEMOLICE

Pozitivní zatím je, že nová varianta trasování nepočítá s demolicí žádných obytných domů. Předchozímu návrhu stály v cestě tři domy. „Trasa je navržena od okružní křižovatky na konci Průmyslové ulice až ke křížení s železniční tratí po obvodu areálu firmy DENSO volným, nezastavěným terénem. Odtud je vedena podél areálu firmy Hoffman & Žižák do trasy Obilné ulice s napojením do okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky v Doubí,“ popsal Pieter.

Místní ale i tak z nového trasování nadšeni nejsou. „Z Doubí se pomalu stává jedna velká křižovatka mezi roztříštěnými ostrůvky domů. Všude samá silnice, protihluková stěna, krabice průmyslových hangárů,“ postěžovala si Deníku jedna z obyvatelek. Jiným lidem zase vadí další zdroj hluku. „To by se dalo vyřešit tím, kdyby silnice mohla být vedena částečně tunelem s navazujícím tubusem vedoucím až ke křižovatce v Hodkovické ulici,“ navrhl krajský zastupitel Jaromír Baxa.

Na liberecké radnici mezitím vrcholí úpravy územního plánu, který stavbu přípojky umožní. „Počítám, že v lednu 2018 bychom to měli mít připravené a schválené v zastupitelstvu,“ uvedl primátor Tibor Batthyány. Výstavbu silnice dlouhé 1,4 kilometru chce pak zaplatit Liberecký kraj.