Dožínky na Sychrově bodovaly, rozdávaly se i ceny za nejlepší potraviny regionu

Brno – Dočkal se až ve třetí sezoně po odchodu z Brna. Fotbalový brankář Václav Hladký dostal poprvé po přestupu do Liberce šanci chytat proti svému bývalému klubu. A pomohl Severočechům k výhře 2:1. „Byl to krásný návrat do Brna. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli a jsem rád, že jsem mohl chytat,“ liboval si šestadvacetiletý gólman.