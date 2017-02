Double sáňkaře Franty Halíře: nejúspěšnější trenér a hvězda

Liberec - Příští rok to bude půl století, kdy František Halíř startoval na zimní olympiádě v Grenoblu 1968. To mu bylo 17 let a byl nejmladším českým borcem (nejmladším byl Slovák Nepela) na této události.

Slavnostní vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce roku Liberecka proběhlo 31. ledna 2017 v aule Technické univerzity v Liberci.Foto: VLP / Zbranek Petr

Nyní mu je 66 roků a patří stále k nejlepším sáňkařům ve své veteránské kategorii. Má v ní celou řadu titulů mistra světa na jednosedadlových saních, ve dvojicích a k tomu spoustu vyhraných světových pohárů. „Mít takové zkušenosti před lety, asi bych toho vyhrál víc," podotkl šéftrenér a předseda úseku reprezentace. V anketě Nejúspěšnější sportovec Liberecka roku 2016 zabodoval Halíř jak v kategorii Dobrovolný trenér, tak i u čtenářů Libereckého deníku, kteří mu dali nejvíce hlasů. Takže double.

I když je důchodového věku, rozhodně se nenudí. Jezdí s reprezentací po světě a má své úkoly na liberecké Dukle, které je věrný 48 let. Navíc trénuje sáňkařskou mládež na Dukle, které předává své nepřeberné zkušenosti.

OD OLYMPIONIKA K VETERÁNŮM

V sedmnácti startoval na zimní olympiádě v Grenoblu. To bylo v roce 1968. Byl u toho, když skokan Raška vybojoval zlatou medaili a hokejová ČSSR porazila Sovětský svaz 5:4. S krasobluslaři Hanou Maškovou a Ondrejem Nepelou byli nejmladší a velcí kamarádi. Stejně tak s Raškou. Po odmlce, kdy v roce 1986 skončil s ježděním, se k saním vrátil po 19 letech. A začal okamžitě vyhrávat. Ve sbírce v kategorii veteránů má tituly mistra světa a světových pohárů. Jak sám říká: „Už ty medaile a poháry nemám kam dávat." V anketě Nejúspěšnější sportovec Liberecka byl v kategorii veteránů vyhlášen tři ročníky po sobě tím nejlepším. Nyní rozšířil svoji sbírku o nejúspěšnějšího trenéra a také Hvězdu Deníku.

ZAČÁTKY V OLDŘICHOVĚ

Halíř se seznámil se saněmi na základní škole v Mníšku u Liberce. Na sáňkařské dráze, kterou si v Oldřichově v Hájích začínající oddíl sám musel udělat, ochutnal František své první vítězství. Dnes ale vzpomíná spíš na lopotu, jakou měli s výstavbou dráhy. „Vybrali jsme si pod Špičákem lesní cestu, kterou jsme museli upravit. Musela být u potoka, protože je potřeba taková sněhová kaše, která se jako malta nahazuje na stěny v zatáčkách." Poměrně rychle se pak dostal do reprezentace a na olympiádu v Grenoblu.

Prvním stupněm ankety jsou vyhlášení nejúspěšnějších sportovců v rámci jednotlivých okresů. Po vyhlášení v okresech ti nejlepší postupují do krajského finále, které zahrnuje všechny čtyři okresy Libereckého kraje. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců je onou třešničkou na dortu, připomenutím těch nejlepších výkonů špičkových sportovců. Pořadateli ankety jsou Deníky, Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace LB-STO a agentura Sport action s.r.o. Významným podporovatelem této ankety je tradičně Liberecký kraj.

Poté následovaly roky nabité sportovními úspěchy, mezi ty největší určitě patří 4. místo na mistrovství Evropy v Německu v roce 1968 a o rok později 6. místo opět na evropském šampionátu. „Mít takové zkušenosti před lety, asi bych toho vyhrál víc," podotýká jeden z trenérů reprezentace a místopředseda Asociace svazu sáňkařů. Věk mu zatím nepřekáží, což je obdivuhodné. Závodní saně, to není „dám tam pytel a sjedu to", jak sám zdůrazňuje. „Nejrychleji jsem jel na mistrovství světa v Německu 123 km/hod. Běžně tak kolem stovky. A přetížení na hlavu, kterou musíte udržet během jízdy nahoře, je ohromné," přibližuje sáňkařskou realitu. Snad proto tak rád relaxuje na zahradě. „Je to pro chlapa divný, ale jsem ohromný fanda do kytek. Pěstuju hlavně jiřiny."

SOUČASNOST

Jako reprezentační trenér se těší ze zlepšujících se výsledků reprezentantů na mezinárodním poli. „Určitě je vidět posun dopředu, ať jsou to mistrovství Evropy nebo světa. Vzestup tam je a letošní rok je odrazový," tvrdí „Franta", který se již těší na mistrovství světa veteránů. „Už se do Oberhofu na světový šampionát těším, tam pojedu 18. února," má naplánováno. Samozřejmě, když to vyjde, nevynechá světové poháry.