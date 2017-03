Dostanou obce víc?

Liberecko – Více peněz do obcí! Naděje, že budou vesnice i města hospodařit s vyšším rozpočtem opět o něco vzrostla.

Návrh Libereckého kraje na zvýšení podílu z DPH pro obce prošel ve sněmovně do druhého čtení. „Jeho prosazení by znamenalo finanční přínos pro obce v Libereckém kraji v celkové výši cca 320 milionů korun ročně,“ upřesnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pokud novela projde, budou mít od příštího roku například Hejnice o 320 tisíc korun. „Bylo by to příjemné. Je to suma, která pokryje menší investiční akci, jako je například nový chodník. Nebo bychom mohli zaměstnat dalšího člověka do technických služeb. Uvedená částka by nám pokryla náklady na jeden a půl dělnické profese,“ vysvětlil starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Podle něj je rozumnější zvýšit příspěvky do obcí tímto způsobem, než pomocí dotačních titulů. „Sami víme nejlépe, do čeho potřebujeme investovat,“ dodal Demčák.

Zprávou je potěšena i starostka Bulovky Romana Šidlová. Obec by si díky novele mohla přilepšit o cca sto tisíc. „To je nové dětské hřiště, traktůrek na sekání nebo by nám pokryly tyto peníze náklady na zimní údržbu,“ popsala starostka ani ne tisícové vesnice na Frýdlantsku.

Starostka Chotyně u Hrádku nad Nisou Jana Mlejnecká byla o něco skeptičtější. „Abych byla upřimná, mám pocit, že nám daně určují podle toho, jak se vyspí,“ vysvětlila svůj postoj. „Ale samozřejmě jsme vděční za každou korunu a určitě by nám to hodně pomohlo,“ dodala Mlejnecká. Souhlasí s ní i starostka Hodkovic Markéta Khauerová. „Rozhodně bychom věděli, jak s penězi naložit,“ poznamenala.

Podle návrhu novely by se podíl DPH měl zvýšit z 21,4 % na 23,58 %. Podíl byl u obcí a krajů snížen v roce 2012 kvůli zahájení druhého pilíře důchodové reformy. Ten byl sice v roce 2015 zrušen, ale obce už se navrácení peněz z DPH nedočkaly.

Návrh na zvýšení podílu z DPH pro obce není první, který Liberecký kraj předkládá. V roce 2010 uspěl po povodních, kdy na základě vlastních zkušeností navrhl novelu zákona o obcích, která v případě živelní katastrofy umožňuje urychleně svolat zastupitelstvo. S novelou zákona o zřízení samostatného krajského soudu ale neuspěl, stejně jako s návrhem, aby se EET netýkala podnikatelů, kteří mají roční obrat pod 10 milionů korun.