Dopravu v kraji dnes komplikuje silný vítr, na horách se tvoří sněhové jazyky

Liberecký kraj - Hasiči jsou stále v akci. Dopravu v Libereckém kraji stále komplikuje silný vítr, který hlavně v horách tvoří na silnicích sněhové jazyky a závěje.

Bezmála 100 výjezdů měli hasiči v Libereckém kraji během včerejšího dne. V průběhu noci trvaly zásahy u popadaných stromů, ale zaměstnaly je i dopravní nehody, při kterých hrozily kamiony převrácením do příkopů. "Tři jednotky hasičů včera večer vyprošťovaly zapadlý kamion na silnici I/13 ve Cvikově. Další komplikace nastaly na Ralsku (části obce Horní Krupá), kde uvízly 2 kamiony. Za stávajících sněhových podmínek nebylo možné kolosy vytáhnout, komunikace byla ještě před půlnocí zcela uzavřena. Jde o komunikaci II/268, uzavřený úsek je dlouhý 6,4 km," informovala mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

Od dnešní půlnoci do 8. hodiny ranní byli hasiči voláni k 11 událostem. Většinou šlo opět o spadlé stromy, které zatarasily komunikace. Hasiči zasahovali na Českolipsku ve Stráži pod Ralskem, Kamenickém Šenově (části obce Prácheň), Ralsku (části obce Kuřívody), Brništi (části obce Nový Luhov), na Semilsku v Troskovicích (části obce Tachov), na Liberecku v Chrastavě (části obce Andělská Hora), na Jablonecku v Líšném (komunikace I/10) nebo Železném Brodě (části obce Splzov).

Nyní jsou největší problémy na silnici 290 mezi Jizerkou, Kořenovem a Vysokým nad Jizerou, kde už je silnice natolik zúžená, že tam jen obtížně projíždějí autobusy. Silničáři tam nasadí šípový pluh, aby cestu rozšířil.

V Libereckém kraji napadlo do rána dalších zhruba deset centimetrů sněhu, aktuálně nesněží. Situace se uklidnila a hlavní tahy jsou většinou mokré se zbytky sněhu. V průběhu dne se ale ještě mohou objevit přeháňky.

Uzavřeny jsou stále také pro nákladní dopravu silnice 13 na Frýdlant, 10 na Harrachov a silnice přes Oldřichovské sedlo. I na čtvrtek meteorologové předpovídají sněhové přeháňky. Opoledne by mělo dojít k dalšímu ochlazení.

Nebezpečné mrazy poprvé udeří v noci na pátek, kdy teploty klesnou podle současných odhadů nejčastěji na -6/-10 °C, ovšem lokálně mohou klesat k -12 °C a v podhorských oblastech klidně až k -15 °C. Samotný pátek pak přinese už silnější denní mráz, očekáváme maima -8/-4 °C. Vůbec nejníže pak teploty poklesnou v noci na sobotu, kdy se podle nejnovějších předpokladů ochladí až na -15/-11 °C. V údolních lokalitách pak může být až -20 °C! V sobotu budou teploty přes den už započne postupné oteplování. Zima vystrčila drápy a protože to bude její zatím nejsilnější zářez v této sezoně, leckoho by to mohlo nepřjemně zaskočit. www.meteocentrum.cz