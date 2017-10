Dopravní problémy zasáhly také Vratislavice. Potrvají přes měsíc

Liberec – Kvůli uzavírce na krajské silnici I/35 směrem do Košické ulice byla tento týden veškerá doprava od Turnova do centra Liberce svedena do Vratislavic nad Nisou.

Objížďka. Ilustrační foto: Foto: VLP/David Taneček

Objízdná trasa ústí naproti pivovaru na křižovatce s Tanvaldskou ulicí. Dopravní omezení by mělo podle odboru dopravy krajského úřadu trvat až do konce letošního listopadu.

Autor: Jana Švecová