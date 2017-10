FOTO: Do Liberce se po pěti letech vrátili nejlepší světové špičky v agility

Liberecký kraj – Ve čtvrtek 5. října odstartovalo Mistrovství světa v agility.

Mistrovství světa v agility začalo 5. října v Home Credit areně v Liberci, pokračovat bude až do neděle 8. října. Na snímku je disciplína jumping družstev s velkými psy.Foto: Deník / Zbranek Petr

Do liberecké Home Credit Areny se sjelo na 514 týmů z 43 zemí světa s jedním cílem, vybojovat si co nejlepší umístění.

Za největší krajskou událostí tohoto roku přijíždějí fanoušci a příznivci psích sportů až z Japonska, Francie či skandinávských zemí. Mistrovství, které potrvá až do neděle, si nenechají ujít ani místní. „Moc se mi tato událost líbí. Je to poprvé, co jsem na agility závodech. Sama mám doma malého psa Matýská. Zatím jsem nadšená,“ prohlásila Iva Foxíková z Jablonce nad Nisou.

Dle očekávání zamířily hned na první den stovky návštěvníků. „Myslíme si, že celkový počet návštěvníků se bude pohybovat okolo čtyř tisíc,” prozradil producent Pavel Jakubec a dodal, že akce je ekonomicky přínosná i pro samotný kraj.

V Liberci se mistrovství konalo poprvé v roce 2012 a bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších. „Je pro nás velké potěšení, že zde můžeme již podruhé uspořádat Mistrovství světa v agility. Tato akce je velice atraktivní nejen pro závodníky ale i pro diváky. Zažijí neskutečnou atmosféru plnou závodění, fandění, euforie i štěstí,” uvedla výkonná ředitelka MS Michaela Bakrlíková.

O úspěšnosti dalšího ročníku nepochybuje ani prezidentka komise agility Christa Brenner. „Od letošního ročníku očekáváme opravdu hodně. Minulé mistrovství nasadilo laťku opravdu vysoko, my ale doufáme, že toto bude ještě lepší,” komentovala Brenner. Šanci na vítězství má každý. Z české reprezentace se největší naděje vkládají do Martiny Magnoli Klimešové a její fenky Kiki. Společně získaly titul mistra světa vloni i v roce 2014, mohly by se tak stát držitelky třetího zlata.

První den proběhla soutěž družstev v jumpingu se psy největší velikosti (L). Český tým absolvoval trasu bez jediné chyby. „Aktuální pocity po doběhu jsou, že jsme odvedli dobrou práci. Jsme naprosto spokojení. Neřešíme, jestli byl někdo z nás rychlejší nebo pomalejší. Zatím ale není nic vyhráno, je tu obrovská konkurence,“ shrnul Radovan Liška, který běžel s border kolií Ory. Liška je zároveň jediným mužem v jinak ženském družstvu.

Agility patří mezi kynologické sporty. Pes pod vedením člověka musí v co nejkratším čase proběhnout bezchybně trať o délce přibližně 200 metrů. Ta je navíc plná překážek, kterých může být od 15 do 22. „Nejlepší běžci zvládají absolvovat celou trasu během třiceti vteřin,” sdělila Eva Lačňáková, mistryně světa z roku 2006. Od roku 2010 nasbírali Češi na mistrovstvích světa sedm zlatých medailí, stejně tak stříbrných a třikrát skončili na třetím místě.

Všichni soutěžící jsou rozřazeni do tří kategorií dle velikosti psa a mohou účastní se soutěžních kol v agility a jumpingu, ten neobsahuje některé překážky, například kladinu, houpačku nebo áčko. Na správné provedení dohlíží několik rozhodčí. Mezi nimi i Petr Pupík. „Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu posuzovat závodníky tohoto mistrovství. Myslím, že já i kolegyně Mirha Lapanja jsme se skvěle připravili,” řekl Pupík.

Program denně začíná kolem 7:30, poslední závod proběhne v neděli ve 13 hodin. Níže uvedené časy jsou orientační.



Pátek 6. října 2017

• 7:30 Jumping Medium družstev

• 10:30 Jumping Small družstev

• 14:30 Agility Large družstev

• 18:30 Agility Medium družstev



Sobota 7. října 2017

• 7:30 Jumping Large jednotlivců

• 10:30 Jumping Small jednotlivců

• 13:30 Jumping Medium jednotlivců

• 15:00 Agility Small družstev



Neděle 8. října 2017

• 8:00 Agility Small jednotlivců

• 10:30 Agility Medium jednotlivců

• 13:00 Agility Large jednotlivců

• Vyhlášení výsledků