Do Kostelní ulice v Liberci se vrátila tržnice, která tam kdysi bývala

Liberec - Koláče, které lákají k nakousnutí, domácí limonády, zmrzliny, marmelády, med přímo od včelaře, poctivý tvaroh, ale také čerstvé ryby, sýry, sazenice nebo květiny.

Farmářské trhy. Ilustrační foto.Foto: Deník / Vít Černý

Prostor mezi kostelem sv. Antonína a farou v Kostelní ulici opět ožil farmářským tržištěm. A to po pěkně dlouhé době. „Chodila jsem sem na trhy s babičkou jako dítě, ale zmizely odsud ještě před revolucí. Je dobře, že jsou zpátky, hned to tady vypadá líp," vítá obnovenou tradici Věra Hotovcová.

TRŽNICE VRÁTÍ ŽIVOT

Právě oživení horního centra Liberce je podle primátora Tibora Batthyányho hlavním smyslem nové tržnice. „Život lidí se přesouvá hlavně do nákupních center, ulice se vyprazdňují, tomu chceme zabránit. Tržnice bude zatím fungovat každý čtvrtek od 8 do 17 hodin. Když bude velký zájem, může se provoz rozšířit i na sobotu." Farmářské trhy vítá i liberecký arciděkan Radek Jurnečka. „Tržiště tu historicky u kostela bývalo, je dobré tradice obnovovat. Sám jsem navíc z rodiny sedláků, takže jsem rád, že se tu bude nabízet právě to, co vyprodukují místní farmáři," řekl Jurnečka.

„Drobní farmáři jsou závislí na prodeji svých produktů, takže každý takový trh je vítaný," potvrzuje místopředseda regionální Agrární komory Robert Erlebach. „Ti, kteří mají velké farmy, jezdí hodně prodávat do Prahy, ale pro ty menší se to nevyplatí. Tady jsme navíc trhovce velmi pečlivě vybírali, nejde o žádné překupníky, kteří zboží nakoupí někde ve velkém a pak to vydávají za svoje. Tady jsou opravdu velmi kvalitní produkty, za které ručíme."

Zájem nakupujících byl první den veliký. „Hlavně se mi líbí, že bude otevřeno až do pěti odpoledne. Z tržnice, která je dole ve městě, mizí prodejci už kolem poledne. Když je člověk v práci, nemá šanci si tam něco koupit," řekla Deníku Eva Černá.

Obliba trhů roste i v dalších městech v kraji. Třikrát do týdne nabízejí své produkty farmáři v Jablonci nad Nisou na Ovocném trhu u autobusového nádraží. V České Lípě jsou farmářské trhy pravidelně každý čtvrtek od jara do podzimu už šest let. Po čtyřleté pauze se k tradici trhů vrátili také v Turnově, kde se konají vždy v sobotu dopoledne.