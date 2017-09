Debata o Turówu a ztrátě vody se přesunula do Frýdlantu

Frýdlant – Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes přijede do Frýdlantu diskutovat s místními o hrozící ztrátě vody pro celý region.

POLSKÝ GIGANT. Společnost Turów zajišťuje energii pro třetinu Polska. Foto: Deník/ Petr Šimr

Důl v Turówě na polské straně hranice je tahákem předvolebních debat. Rozšiřování dolu a hrozící ztráta pitné vody pro 30 tisíc lidí je ideálním tématem pro sliby politiků před nadcházejícími volbami. Opravdový problém, který místní samosprávy řeší již několik let, se zatím nepodařilo vyřešit. Existují pouze varianty řešení. Hlavním aktérem však bude vláda, na tom se shodují všichni zúčastnění. Právě člen dosluhující vlády, ministr životního prostředí Richard Brabec, dnes dorazí do frýdlantského pivovaru, aby zde debatoval s místními občany a politiky o tom, co je potřeba udělat ohledně Turówa. Šanci na zahájení řešení problému však už měl a nevyžil ji.

Vláda v červenci projednávala zadání studie, která by s konečnou platností prokázala, že polská těžba skutečně ohrožuje spodní vody na české straně. „Vláda vzala návrh pouze na vědomí. Je to věc kompetencí, jde o to, který ministr to na vládu donese,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Hlavně je potřeba, aby vláda vyčlenila 30 milionů korun na geologické vrty, což doteď neudělala. „Je to pořád dokola. Mě zajímá výsledek, ne že se o tom jedná,“ stěžovali si minulý týden místní na podobné diskuzi v Hrádku nad Nisou.