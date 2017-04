Další šance získat peníze na nový kotel bude na podzim

Chomutov - /ROZHOVOR/ Liberečtí Tygři vybojovali postup do finále, když přehráli v šestém utkání série chomutovské Piráty 4:0. Další velmi jistý výkon předvedl Roman Will, který si od spoluhráčů vyslechl stejně jako Ján Lašák slova chvály. „Roman byl výborný a sebejistý, jak jsme dali čtvrtý gól, už jsem věřil, že to dotáhneme, do té doby však stále zbývalo dost času," prozrazuje kapitán Branko Radivojevič.