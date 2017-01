ČSAD v problémech, lidé zuří

Chrastava - ČSAD Liberec má problémy, na některé spoje lidé marně čekají.

ČEKÁNÍ na autobus je v posledních dnech hlavně pro školáky trochu sázkou do loterie. Foto: Deník

Pojede, nepojede? Stížností na autobusy ČSAD Liberec začíná přibývat. Před Vánocemi Deník informoval o několika vynechaných spojích na lince Liberec Jablonec, teď přibývají další místa. V pondělí například vůbec nejezdily autobusy z Andělské Hory do Chrastavy, které vozí hlavně školáky.

„Prostě nejely. Když rodiče volali ráno na dispečink, tak se dozvěděli, že se rozbil malý autobus a druhý že je nasazený někde jinde," líčí starosta Chrastavy Michael Canov. „Jiným rodičům zase říkali, že je silnice nesjízdná, což nebyla pravda, silnici na Andělskou Horu udržujeme pořád sjízdnou. Nakonec jsem se dozvěděl, že ráno do práce nepřišlo několik řidičů a tak zkrátka autobus do Andělské Hory nenasadili. Vrchol všeho byl, když jsem se konečně dovolal vedoucímu dopravy ČSAD Liberec, který vůbec o ničem nevěděl," stěžuje si starosta.

Kromě Andělské Hory nejely ani odpolední spoje do Vítkova. „Nejel autobus v půl druhé ani v půl třetí, jel až ten v půl čtvrté," uvedl jeden z naštvaných rodičů, kterým jezdí těmito spoji děti z vítkovské školy.

„Problém řešíme, ČSAD jsme dali lhůtu na zjednání nápravy." Pavel Blažek, Korid

Problémy jsou i jinde. Před čtrnácti dny zase nejezdily autobusy mezi Hrádkem a Václavicemi. „Nejely dva odpolední spoje a taky autobusy ráno. A to v pondělí a ve středu. Nejhorší na tom je, že z ČSAD Liberec nepřišlo žádné upozornění, abychom dali lidem ve Václavicích vědět. Hlavně ráno, když tam stály děti v mrazu na zastávce a nevěděly, jak se dostanou do školy. Už jsme napsali stížnost na kraj," popsal místostarosta Hrádku Pavel Farský.

Obce na veřejnou autobusovou dopravu přispívají právě kraji a ten pak službu u jednotlivých dopravců objednává prostřednictvím své společnosti KORID. „Kraj řeší problémy s ČSAD Liberec už třetí týden. Pokud bude porušování smlouvy pokračovat, bude vypovězena. Problém v Andělské Hoře byl podle vedení ČSAD důsledkem porušení povinnosti konkrétního zaměstnance. Nicméně platit službu, která nefunguje, nás jako kraj opravdu nebaví," řekl hejtman Martin Půta.

KRACHUJE ČSAD?

Vyjádření ČSAD Liberec se nám nepodařilo získat. Na webových stránkách firmy jsou navíc v sekci aktuality poslední zprávy z října 2015. Stížnosti cestujících se přitom netýkají jen toho, že autobusy nepřijely, ale i jejich technického stavu. „Jeden autobus třeba přijel o 30 minut později, protože mu nešly otevírat přední dveře," řekl hrádecký místostarosta Farský. Autobusy vyžadují tak často opravu, že už ani nestačí počet záložních vozů. „Problém řešíme, ČSAD jsme dali lhůtu na zjednání nápravy, i když zatím to na zlepšení moc nevypadá. Kraj už proto zvažuje oslovit i jiné dopravce, kteří by závazek ČSAD Liberec mohli eventuálně převzít," řekl jednatel KORIDu Pavel Blažek.

ČSAD se potýká i s nedostatkem řidičů. Rovněž včera jich několik do práce nepřišlo, údajně kvůli nemoci. Z různých stran se tak začíná ozývat, že ČSAD Liberec je ve vážných finančních problémech. „Jak jsem se dozvěděl, řidiči se tam schválně házejí marod, dispečeři ani netuší, že nepřišli do práce a že autobusy nevyjely. Je to šílené," komentuje starosta Canov.