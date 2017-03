ČSAD i BusLine ruší smlouvu s krajem, jezdí už jen do dubna

Liberecký kraj - ČSAD Liberec a BusLine ukončí smlouvu s Libereckým krajem. Cestující se ale zatím nemusí bát, že by autobusy přestaly jezdit, doprava je zajištěna do konce května. Důvodem, proč se obě společnosti rozhodly smlouvu vypovědět, je nedostatek peněz na zvýšené mzdy řidičů. Jak přiznal krajský náměstek Marek Pieter, nově uzavřené smlouvy by tento ožehavý problém pomohly vyřešit.

Autobusy společnosti BusLineFoto: Deník

Podle Pietera to ale neznamená, že by automaticky měl kraj uzavřít smlouvy s BusLinem a ČSAD Liberec, nicméně každý dopravce se do řízení přihlásit moci nebude. „Oslovíme pouze společnosti zapojené do systému IDOL. Přihlásit se samozřejmě může i ČSAD Liberec a BusLine,“ vyjádřil se náměstek. Podle něj nemohou oslovit všechny dopravce, protože zapojení do systému trvá až devět měsíců.

O tom, čí autobusy budou nakonec cestující po kraji rozvážet, by se mělo začít rozhodovat v polovině března, kdy zasedne hodnoticí komise. Jak se zástupci ČSAD Liberec i BusLine vyjádřili, do řízení se zřejmě přihlásí. „Účast budeme zvažovat. Záležet samozřejmě bude na podmínkách vypsaného výběrového řízení tak, aby se neopakovala situace, kdy se změní odměňování řidičů a smlouvy nebudou umožňovat tuto situaci řešit,“ sdělil předseda představenstva společnosti Bus Line Radek Chobot.

Jeho protějšek z ČSAD Liberec Martin Bobek potvrdil, že se do řízení přihlásí a budou usilovat minimálně o jednu oblast, přičemž ve hře jsou oblasti Východ a Sever pokrývající Liberecko, Jablonecko a Semilsko.

MÍSTO 60 MILIONŮ 6

Vyšší mzdy měli řidiči autobusů podle dohody vlády s odboráři dostávat od nového roku. Liberecký kraj s navýšením počítal a vyčlenil si na platy částku 60 milionů. Stávající smlouvy s dopravci, ale kraji umožnilo poslat jim jen necelých šest milionů. To je pro dopravce neúnosné. Sami totiž na zvýšené platy nemají.Jak se vyjádřil předseda představenstva firmy BusLine, peníze od kraje jim vydrží jen do poloviny března, pak už budou muset platit ze svého, což je pro ně dlouhodobě neudržitelné.

ČSAD Liberec je na tom o něco líp, podle ČTK jim peníze vydrží do poloviny června.

Nové smlouvy by podle Pietra mohly přinést výhody i pro samotné cestující. „Mimo jiné budeme prosazovat vyšší sankce za neodjeté nebo zpožděné spoje,“ poznamenal náměstek.

Problémy s platy řidičů se táhnou už od minulého podzimu. Kraje postrádaly metodiku, jakým způsobem dopravcům kompenzovat výdaje na jejich zvýšení. První výplatní pásky řidiče nepotěšily, slíbené platy řada z nich nedostala, začali proto opět mluvit o stávce.