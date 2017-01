Co se děje v kraji?

Liberecký kraj - Podívejte se na přehled krátkých zpráv.

Krajská vědecká knihovna. Ilustrační fotoFoto: Deník/Petr Šimr

Jindřichovice pod Smrkem

Sbírka na kostel

Zatím necelých 94 000 korun je na transparentním účtu veřejné sbírky na záchranu kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích. Sbírku vyhlásila před časem obec. Právě ta se stala vloni vlastníkem kostela, do kterého se kvůli narušené statice celé budovy i střešních krovů nesmí vstupovat. Jednolodní barokní svatostánek pochází z roku 1670, a i přes chatrný stav je jednou z dominant Jindřichovic, které se ho teď snaží zachránit. Číslo účtu pro přispěvatele je: 000035-0985040399/0800.

Liberec

Podpořte lidi s rakovinou. Vzkazem v knížce

Máte knihu, která vám zbytečně zabírá místo v knihovně, ale nechcete ji jen tak zahodit? Věnujte ji prostřednictvím krajské knihovny v Liberci jinému čtenáři v rámci akce Centra Amelie. Jde o sdružení, které podporuje onkologicky nemocné a jejich rodiny v regionu. V knize mohou lidé navíc zanechat vzkaz nebo přání. „Ten, kdo si knihu odnese a přispěje finančním příspěvkem, zasílá onkologicky nemocným vzkaz, že mu není jejich náročná životní situace lhostejná" přiblížila projekt koordinátorka Centra Amelie v Liberci, Petra Kuntošová. Akce se bude v krajské knihovně konat v únoru a březnu. Centrum, které je otevřeno v krajské nemocnici, pomáhá nejen nemocným, ale i jejich rodinám zvládnout nelehkou situaci. „Lidé se na nás mohou obrátit se vším, co souvisí s onkologickou nemocí, ale nespadá přímo do oblasti její léčby," dodala Petra Kuntošová.

Příšovice

Hasiči z Příšovic si vychovávají potěr. Děti skládaly slib

Hasičský slib absolvovala v Příšovicích na Liberecku dvacítka mladých hasičů. „Je připomenutím toho, co se děti naučily, jak se umístily na soutěžích, kde byly na výletech a jak pomáhaly hasičům a obci. Samozřejmě je to také o přijetí nových členů," uvedla vedoucí Pavlína Dlasková Hoření. Mladí hasiči pod jejím vedením jsou respektovaným týmem. O umístění družstva svědčí řada pohárů i cen. Tradice dobrovolných hasičů v Příšovicích sahá do roku 1856. Prvním starostou byl zámečník Václav Šťastný. Kroužek mladých hasičů funguje od roku 2012.