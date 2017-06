Chystaná uzavírka ztíží turistickou sezónu na Hejnicku

Hejnice - Že se přes Smědavu nedá v zimě jezdit z Frýdlantska na Jablonecko kvůli zavřené silnici kolem přehradní nádrže Souš, na to už si většina řidičů, byť nerada, zvykla.

Teď je ale něco podobného čeká i přes léto. Na vině však nebude silnice kolem Souše, ale plánovaná uzavírka silnice v Bílém Potoce. Zavřít by se tam měl zhruba 400 metrový úsek od základní školy po obecní úřad. Kromě nového povrchu se tam provede i výměna vodovodního řadu v režii Frýdlantské vodárenské společnosti.

ŠÍLENÁ OBJÍŽĎKA

Starosta Hejnic Jaroslav Demčák ale odmítl podepsat souhlas s touto uzavírkou.

„Uzavírka by měla být od poloviny července až do října. A objízdná trasa má být přes Liberec Jablonec Tanvald a Desnou. Takže na Smědavu by všechny místní i turisty čekala objížďka dlouhá 80 kilometrů," upozorňuje Demčák.

„Co mají dělat lidé, kteří bydlí třeba pod Bártlovkou? To budou jezdit do Hejnic, které jsou odsud tři kilometry zajížďkou přes Liberec?", ptají se lidé na sociálních sítích.

„Opravu komunikace v majetku kraje chápu, je potřeba, stejně jako výměna dosluhujícího vodovodu. Ale bez dalšího jednání nechápu rozhodnutí autora návrhu nepustit objížďku pro osobní vozidla na místní komunikace po obou stranách řeky. Jestli tohle projde, tak letošní turistická sezóna je na Hejnicku a vlastně i Frýdlantsku mrtvá," konstatuje Demčák.

Na Smědavu by se tak podle návrhu nedostala z Frýdlantska žádná auta s turisty. Úplně pasé je pak oblíbený cyklobus vypravovaný na Smědavu z Frýdlantu. „Je to škoda. Místní vědí, že se dá projet Bílým Potokem i vedlejšíma silničkama, ale turista, který to tu nezná, bude jen zírat. Takhle asi podpora turistického ruchu, na kterém je tu řada lidí závislá, vypadat nemá," řekl Deníku jeden z místních obyvatel.