Chystá se další změna ve vedení města?

Liberec - Navrácením Karolíny Hrbkové (ZpL) na pozici náměstkyně primátora zřejmě vše nekončí. Jak naznačili oba koaliční partneři, Změna i bývalé ANO, další jednání o setrvání této podoby koalice budou následovat. „Chceme nastavit fungování koalice na zbytek volebního období tak, abychom se mohli maximálně věnovat splnění našich předvolebních slibů namísto vnitrokoaličních sporů. Další změny v obsazení rady města by měly proběhnout na příštím zastupitelstvu," uvedl lídr Změny Jan Korytář.

Liberecká radnice. Ilustrační foto.Foto: Ondřej Kolman

Co přesně by se mělo odehrát, ale nechtěl specifikovat. „Pokračujeme v jednání se všemi zastupiteli o jejich možnostech a ochotě zapojit se do vedení města. Máme základní shodu se třemi hlavními kluby v tom, že by příští Rada města měla být složena z více subjektů a mít 11 členů. Její podoba bude náplní dalších jednání. Jednání chceme uzavřít do konce února," dodal Josef Šedlbauer (ZpL).

S návrhem na širokou Radu města přišli Starostové, kteří by byli nejraději, kdyby v ní byly všechny strany, které v zastupitelstvu jsou, aby byla zodpovědnost za chod města na všech. „Je jasné, že za necelé dva roky před volbami tady není prostor na velké programové cíle. Chtěli bychom se shodnout na konkrétních prioritních úkolech, jako je dotažení územního plánu, přestavba bazénu, silnice Nová Pastýřská, úprava přehrady a podobně a na tom dělat," uvedl zastupitel za SLK Michal Hron.

Primátor Tibor Batthyány ale představou koalice napříč všemi kluby nadšen není. „To vůbec nic neřeší, protože ten model by jen v menším okopíroval to, co vidíte na jednáních zastupitelstva. Jen by se často tak zbytečné debaty protáhly i do Rady města." Opětovné zvolení Hrbkové přitom považuje za jediné řešení, které může uvolnit napětí mezi exANO a Změnou. Další variantou byl návrat Martiny Rosenbergové (ČSSD) na pozici náměstkyně pro sociální věci.