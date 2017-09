FOTO: Chrastava vymýšlí lepší koupaliště, které ocení hlavně místní

Chrastava – Zamračený smajlík. Koupaliště v Chrastavě dostávalo dlouho od hygieniků takovouhle nálepku, která nedoporučovala koupání v tamním bazénu. Lidé se tam přesto koupali.

Chrastavská radnice chce teď ale otázku koupaliště řešit komplexně a víc přilákat rodiny s dětmi. Důraz na kvalitu vody je přitom pro město rozhodující. „Teď je koupaliště napájeno vodou z Vítkovského potoka. Jenže ten protéká celou vesnicí a často do něj teče i to, co nemá. Proto chceme, aby koupaliště nebylo odkázáno jen na tento zdroj. Rádi bychom ho napájeli z vrtu,“ říká starosta Chrastavy Michael Canov.

Do vrtu ostatně šlo i před letošním létem město Český Dub, které si napájení svého koupaliště z tohoto zdroje nemůže vynachválit.

DNO PROPOUŠTÍ

Stávající bazén v Chrastavě pojme 4 500 kubíků vody. Denně se ale do něj připouští zhruba 20 kubíků, protože koupaliště protéká. „Jsou to desítky kubíků, které nám mizí. Je to kvůli dnu bazénu, které není celistvé, ale jsou v něm spáry,“ vysvětloval na veřejné debatě s občany tajemník úřadu Miroslav Chvála.

„Tak udělejte hladké dno, celé betonové, a je to,“ ozývalo se z řad přítomných. To ale podle radnice není tak jednoduché. „Teď jsme vedeni jako přírodní koupaliště. Kdybychom udělali hladké dno, spadneme do jiné, mnohem přísnější kategorie. Otázka je, zda by nám to pomohlo. Je tu neustálý problém s vodní řasou. I když povodí po povodních vyčistilo celý tok od všeho možného, tak do koupaliště stejně přitéká voda, která ne vždy odpovídá představám hygieny,“ uvedl Chvála.

Vyhloubení vrtu by ale mělo kvalitu vody v nádrži výrazně zlepšit.

ZMENŠIT BAZÉN

Kromě vody řeší radnice i podobu samotného bazénu. „Máme několik variant. Buď přistavíme ještě malý bazének pro malé děti nebo se současný bazén zmenší. Část, která je teď vyhrazená pro neplavce, by se zavezla, čímž by vzniklo víc místa pro druhý menší bazén pro děti, brouzdaliště, písečnou pláž, nějaké skluzavky a podobně,“ řekl Canov s tím, že takováto úprava včetně nového oplocení koupaliště by přišla odhadem na 4-5 milionů Kč. „Zastupitelé musí zvážit, čemu dát přednost. Máme podanou žádost o rozšíření hasičského muzea, kde bude potřeba spoluúčast města, opravit potřebuje i škola či hřiště ve Školní ulici,“ dodal starosta.

„Určitě jsem pro dát do toho ty 4 miliony s tím, že to bude vypadat dobře, než to každý rok pořád látovat,“ myslí si zastupitel Ivan Vydra.