Chrastava a Bílý Kostel připravují cyklostezku, na kterou už roky čekají

Chrastava - Nekonečný problém, který se v uvozovkách řeší už 20 let. Cyklostezka přes lokalitu zvanou Paradise z Chrastavy do Bílého Kostela má být součástí páteřní cyklostezky Odra Nisa. Jenže úsek je stále nesjízdný.

STAROSTA Michael Canov.Foto: Deník

„Dvakrát se toho ujalo město Liberec, pak to převzal kraj, ale šlo to do ztracena," říká starosta Chrastavy Michael Canov. Tomu už došla trpělivost, stejně jako starostovi Bílého Kostela Jiřímu Formánkovi.

„Když jsem před deseti lety přebíral jako starosta dokumentaci k cyklostezce Odra Nisa, byla toho plná skříň. Papírů přibývá a nic. Proto jsme se dohodli, že si cyklostezku přes Paradise zbudujeme sami, když to nepůjde jinak," vysvětluje Formánek.

Oblast Paradise vede podél Lužické Nisy, pod termálními lázněmi v Chrastavě směrem na Bílý Kostel. Po protějším břehu už oficiální cyklostezka do Německa vede, jenže není příliš bezpečná. „Je to spíš nouzové řešení, právě proto, že není udělaný Paradise. Od Andělské Hory a Panenské Hůrky tam jezdí auta, hlavně pro cyklisty s dětmi je to nebezpečné," uvedl jeden z místních obyvatel.

Chrastava i Bílý Kostel proto vyčlenily ze svých rozpočtů dohromady 7 milionů, což je částka, za kterou se má cyklostezka postavit. „Chceme požádat i o dotaci, ale když nevyjde, tak to zaplatíme sami. Je to trochu finanční riziko, ale nechceme pořád jen nečinně čekat. Tento úsek je součástí projektu S kolem kolem Jizerek, který připravuje Euroregion Nisa, týká se i Poláků. Všechno už bylo připravené, jenže kvůli tomu, že obec Olszyna neměla vyřízené stavební povolení, tak celá hromadná žádost spadla pod stůl," říká Canov.

Kromě vlastní cyklostezky, jejíž součástí bude i nový mostek se zábradlím přes stavidla, jsou v plánu i lavičky a infotabule. „Je tam nedoceněný kus přírody, chceme z toho udělat odpočinkovou, klidovou zónu, která bude přínosem i pro místní občany, v minulosti to byla velmi vyhledávaná lokalita," dodal Formánek. Cyklostezku by mohli využívat i milovníci in-line bruslí, protože povrch by měl být asfaltový.

Na cyklostezce do Německa však stále zůstává problematický navazující úsek mezi Bílým Kostelem a Chotyní. Cyklisté tam musí jet po běžné silnici, protože vytvoření cesty jen pro kola brání stále nevyřešené spory s majiteli pozemků, kteří je nechtějí odprodat.