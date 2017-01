Cestující si mohou stěžovat u dispečinku

Liberec - ČSAD má problémy s vypravováním spojů, některých se lidé nedočkali.

Autobusový dopravce. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Liberecký kraj požaduje okamžitou nápravu v poskytování nasmlouvaných služeb od ČSAD Liberec. Jak už jsme informovali, ČSAD má problémy s vypravováním spojů, některých se cestující vůbec nedočkali „Stížnosti na to, že nepřijel autobus, řešíme poslední týdny prakticky denně," řekl Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID, která objednává veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

„Dopravce nemá k dispozici požadovaný počet vozidel a ani personální situace uvnitř firmy není stabilní," uvedla mluvčí kraje Markéta Dědková s tím, že v případě komplikací se mohou cestující obracet na centrální dispečink veřejné dopravy. „Telefon je 704 702 000,

dispečink funguje denně od čtyř hodin ráno do půlnoci," dodala Dědková. Problémy s ČSAD Liberec řeší kraj od prosince 2016. „Požadujeme, aby byla tato situace okamžitě napravena. Není možné, aby autobus, který má podle jízdního řádu jet, vůbec nedorazil a cestující se nedostali do zaměstnání, škol nebo k lékaři," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter. KORID už stanovil některé oběhy vozidel, na které ČSAD Liberec kapacitně nestačí. Tyto výkony by kraj mohl zajistit prostřednictvím jiných dopravců, a to formou objednání výkonů do výše 10 procent. „Oslovili jsme již dopravce zahrnuté do systému IDOL s tím, za jakých podmínek jsou schopni část výkonů za ČSAD Liberec zajistit. Po předběžném prověření by bylo možné výkony pro cca 10 20 vozidel zajistit v horizontu 3 4 týdnů," dodal Pieter. Pokud ČSAD Liberec i přes opakované výzvy svých povinností nedostojí, je kraj připraven vypovědět smlouvu. Ta má ale výpovědní lhůtu 4 měsíce.

