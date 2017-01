Čekáme do února, jinak bude konec koalice

Liberec - Koalice v Liberci stále neví, zda spolu vydrží nebo se rozpadne.

Pro někoho možná překvapení, pro jiného ne. V každém případě koalice Změny a bývalého ANO stále neví, zda spolu zůstane nebo ne. „Za sebe říkám, že se tato situace musí vyřešit nejpozději do konce února, jinak koalice, pro mě osobně, ztrácí opodstatnění," uvedl lídr Změny Jan Korytář. „Předpokládal jsem, že pan primátor přijde s nějakým návrhem řešení, když už odvolal naši náměstkyni Hrbkovou, ale zatím na žádost o schůzku nereagoval. Pro nás je dlouhodobě nepřijatelná situace, kdy jsme přišli o, pro nás klíčovou gesci, kterou je zeleň a veřejný prostor. Myslím, že k tomu máme mnohem větší kompetence než náš koaliční partner," dodal Korytář.

JAK TO VIDÍ PRIMÁTOR?

Primátor Batthyány ale stále opakuje, že za něj zůstává vše při starém. „Já nevidím na koalici žádné zásadní změny, kromě toho, že už tu s námi nesedí paní exnáměstkyně Hrbková. Nepřísluší mi, pokud je náš koaliční partner nespokojen, abych já za něj hledal řešení. Od Změny nepřišel jediný návrh, že by toto místo chtěli obsadit někým jiným," poukazuje Batthyány.

ROZHODNE ROZPOČET?

Sám přitom pořád ještě míní, že koalice se Změnou možná je. „Nicméně rozhodnu se až po zasedání finančního výboru, jehož hlavním tématem je rozpočet na rok 2017, který sestavil pan náměstek Korytář. To bude pro mne důležité při rozhodování jak dál. Jsou tam pozměňovací návrhy, které zasahují do mých gescí, aniž by to pan náměstek konzultoval se mnou nebo s vedoucími oddělení, kterých se to týká. Rovněž není vyřešen problém fondového hospodaření, to tam stále zůstává. Ale nechci předbíhat, třeba finanční výbor tento návrh rozpočtu podpoří," uvedl primátor. Korytář ale takový výklad odmítá.

„Poslal jsem koaličnímu partnerovi email s 20 změnami do rozpočtu s tím, že je to podklad pro diskuzi. Jenže žádná diskuze neproběhla, není zájem. Od prosince tu zažívám, že se jen hledají důvody, proč tyto návrhy neschválit. Pravděpodobně se pan primátor chystá na jinou koalici a hledá pro ni podporu. Co já vím, tak zatím nemá s tímto úspěch, protože jejich politická budoucnost bez značky ANO je pro ně značně nejistá. Pokud by předsednictvo ANO nezrušilo libereckou buňku, jsem přesvědčen, že už by tu fungovala koalice jiná," řekl Korytář. „Za mě osobně, kdyby si koaliční partner uvědomil, jaká je jeho reálná situace, tak se dá rychle dohodnout. Proto tomu dáváme ještě únor a koalice může dál fungovat," dodal.

JAK DÁL?

V případě, že se do konce února nic nestane, je podle Korytáře ve hře několik variant. „Buď pak bude odvolána Změna nebo exANO. Kdyby se nestalo ani jedno, tak je ještě hypoteticky možné, že by z Rady města odstoupili všichni radní za Změnu, čímž by se stala nefunkční a muselo by se najít nějaké řešení," nastínil.