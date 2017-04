Bývalou ubytovnu Kovák bude řešit Nejvyšší soud

Chrastava - /GALERIE/ Město Chrastava jde za svým. Nelíbí se mu, že kraj odmítá demolici.

Vybydlený, roky prázdný, nic se s ním neděje. Podle radnice v Chrastavě měl jít dům zvaný Kovák už dávno k zemi. Tamní stavební úřad už třikrát nařídil demolici, ale odvolací orgán, v tomto případě Krajský úřad, ji třikrát zamítl. Starosta Michael Canov se teď proto obrátil na soud, ten nejvyšší. „Doufám, že Nejvyšší správní soud rozhodne v tom smyslu, že se o věci musí rozhodnout, že nelze dělat to, co dělá krajský úřad, tedy že neustále věc vrací tam a sem a nikdy se ta věc neukončí," uvedl Canov.

HROZBA NEŠTĚSTÍ

Město má obavy, že by z chátrající stavby mohlo na kolemjdoucí něco spadnout. Případným zraněním tak chce předejít právě demolicí. Problém je v tom, že bývalá ubytovna je v soukromém majetku. Vlastník Radim Urban s městem nekomunikuje. Pokaždé, když ale stavební úřad nařídí demolici, tak se odvolá. A krajští úředníci důvod k demolici celého objektu také nevidí.

„Odstranit by se mohly jen výplně s okny a dveřmi. Toto odstranění ale v žádném případě neznamená nutnost odstranění celé stavby jako takové. A to z důvodu, že i po odstranění závadných částí v území zůstane vlastní základní skelet stavby, který lze dále využít," stojí v rozhodnutí. Něco takového ale považuje starosta Canov za nesmysl. „Majitel o ten dům léta nejeví zájem, pořád se na něco vymlouvá. Tady to může každou chvíli na někoho spadnout a my bychom tu měli koukat na trčící skelet? Máme znalecké posudky, že stavba je nebezpečná," diví se starosta.

ÚŘEDNÍCI TO VIDÍ JINAK

Jenže Radim Urban se zatím nechce objektu zbavit, a tak radnice o majetku, který není její, nemůže svévolně rozhodovat. Podle mluvčí kraje Markéty Dědkové navíc znalecké posudky, které město má, neprokázaly, že by byla závadná celá stavba, ale jen některé části. Podle krajských úředníků nebyly naplněny zákonné podmínky pro nařízení odstranění stavby. „Stavební úřad v Chrastavě ve svém rozhodnutí neprokázal, že celá stavba je v tak závadném stavu, aby se musela celá odstranit," řekla Dědková. Nelze podle ní argumentovat tím, že odstranění závadných částí je pro vlastníka objektu neekonomické, a proto nařídit úplné odstranění celé stavby.

UBYTOVNA HRŮZY

Nynější ruina, kdysi internát, se v polovině 90. let stala majetkem pražského podnikatele Radima Urbana. Ten zde zřídil ubytovnu, kde přespávalo i 200 lidí, i když kapacita nebyla ani poloviční. Kvůli nevyhovujícím podmínkám musel být objekt na začátku roku 2010 vyklizen. Majitel se ho pak pokoušel prodat, ale neúspěšně. Před dvěma lety přišel s projektem přestavět zchátralý dům na malometrážní byty. Projekt za 27 milionů korun ale zastupitelé odmítli. Nevěří, že by tam znovu nevznikla ubytovna.