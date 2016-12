Budova bývalého výzkumného ústavu se dočkala vlastní knihy

Liberec - Měří 78 metrů, má 21 podlaží, 405 schodů a nejdelší pater noster ve střední Evropě. A i když není českou nejvyšší budovou, rozhodně byla svého času nejvyšší budovou v Československu i v Evropě stavěnou technologií tzv. zdvihaných stropů. Zajímavostí přitom liberecký mrakodrap skrývá daleko víc.

BÝVALÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV - vizualizace, jak by měl vypadat za rok touto dobou. Po rekonstrukci by zde měl vzniknout Evropský dům. Foto: vizualizace LK

STAVĚT SE ZAČALO V ROCE 1966

Původně sídlo Státního výzkumného ústavu textilního, dnes Krajského úřadu Libereckého kraje. Stavět se začalo v prosinci 1966 a trvalo celých 10 let, než bylo hotovo. Letos tak výšková budova slaví 50 let od započetí stavby a 40 let provozu. Její historii teď shrnuje kniha, která je k dostání v Severočeském muzeu. „Úvodní projekt budovy vznikl pod hlavičkou Centroprojektu Gottwaldov, je patrné, že hlavní architekt Zdeněk Plesník se nechal inspirovat zlínskou architekturou, tradicí baťovských staveb," říká editor knihy Jiří Křížek.

„Šlo o poměrně velký experiment, co se týká stavební technologie zvedaných stropů. Pamětníci vyprávěli, že když hevery zvedaly obrovské betonové stropy do výšky 70 metrů, mnohým běhal mráz po zádech," dodal Křížek.

DŮLEŽITÝ BYL KAŽDÝ MILIMETR

„To je technologie, kde musí hrát každý milimetr. V Teplicích dělali něco podobného, ale měli to pak nakřivo," usmívá se Karel Novotný ze SIALu, který měl na starosti přeměnu výzkumáku na sídlo kraje.

„Původně jsme měli dělat jen rozvody elektřiny, ale nakonec se muselo udělat skoro všechno nové. Z původní stavby zbyl jen železobetonový skelet," řekl Novotný.

Obnova však proběhla velmi citlivě, a tak se dnes krajský mrakodrap řadí mezi vzorově opravené památky moderní architektury. „Ještě tomu musíme uzpůsobit okolí budovy, to dělá pořád ostudu. Chceme zkultivovat přilehlý parčík i přístupovou cestu či přemostění přes Nisu," zmínil hejtman Martin Půta.