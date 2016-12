Botanická jásá, získala přes tři sta let starou bonsaj

Liberec - /GALERIE/ Muraja latnatá, botanický název bonsaje, která letos dovršila 337 let života. Patří do příbuzenstva citroníku a pomeranče, listy i plody jsou ale zcela jiné. Posledních 20 let byla Bonsaj centru v Libčanech, teď přesídlila do Botanické zahrady v Liberci.

Fotogalerie 7 fotografií V PŘÍRODĚ dorůstá muraja až 8 metrů, zatímco 337 let stará bonsaj měří 1,4 metru.Foto: Deník/Jana Pavlíčková

Botanická zahrada má nejstarší bonsaj v republice „Jde o nejstarší bonsaj na území naší republiky. Původem je z Číny, ale po 1. světové válce ji spolu s dalšími kulturními památkami odvezli na Taiwan, aby ji ochránili před nástupem komunistů, kteří v Číně vše ničili," řekl ředitel zahrady Miloslav Studnička, který má z nového exponátu nesmírnou radost. „Běžně stojí takováto bonsaj co jeden rok, to tisíc korun, ale podařilo se nám sjednat velmi příznivou cenu a i díky podpoře radnice ji tak můžeme mít v Liberci," dodal Studnička. Unikátní bonsaj se po převozu bude zhruba jeden měsíc aklimatizovat. Teprve pak se vystaví zrakům návštěvníků. Muraja s nádherným kmenem bude ozdobou sbírky bonsají, které dosud vévodil 250 let starý jalovec čínský, což je nejstarší bonsaj pěstovaná na území Evropy.

