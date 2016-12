Bez šance. Český mistr neurval v Itálii ani set

Liberec – Rzeszów dokázali přitlačit ke zdi, Civitanova už ale byla hodně nad jejich síly. Liberečtí volejbalisté neuhráli ve druhém utkání Ligy mistrů ani bod, ani set. Dukla prohrála v Itálii s největším favoritem skupiny 0:3 (21:25, 15:25 a 20:25).

Liberecký Adrian Patucha (smečuje) získal proti Civitanově sedm bodů. Foto: lubevolley.it

V dalším duelu se střetnou čeští mistři 18. ledna doma s německým Berlínem, který v prvním kole skupiny B porazil na vlastní palubovce právě Civitanovu.

S Civitanovou hrála Dukla také v minulém ročníku a ve dvou zápasech nezískala ani set, stejně dopadl výběr kouče Michala Nekoly i tentokrát. V tabulce tak má po dvou zápasech nečekaný bod za domácí prohru s polským Rzeszówem těsně v tie-breaku 15:17.

V první sadě Dukla vedla 8:7, ale pak po sérii servisů bývalého italského reprezentanta Jiřího Kováře, rodáka ze Zlína, Civitanova otočila. Ve třetí hosté vedli ještě 16:12 a 17:15, ale set nezískali a zápas ztratili za necelou hodinu a čtvrt.

Italové po úvodním zaváhání v Berlíně nechtěli připustit další ztrátu a podle toho k utkání s českým outsiderem přistoupili. „Byl to pro nás velmi důležitý zápas a věděli jsme, že to bude obtížné. Před zápasem jsme si řekli, že musíme být agresivní, a to jsme udělali," řekl na italském klubovém webu Jiří Kovář. „Skupinu jsme začali špatně, ale víme, čeho jsme schopni. Musíme jen věřit v sebe: každý v týmu ví, jaký je náš cíl, a pokud do toho dáme všechno, dosáhneme na něj."

Volejbalová Liga mistrů, skupina B - 2. kolo:

Lube Civitanova - Dukla Liberec 3:0 (21, 15, 20)

Rozhodčí: Di Giacomo (Belg.), Mokrý (SR). Čas: 74 min. Diváci: 3045.

Sestava a body Liberce: Správka 5, Leikep 6, Patucha 7, Stolc 8, Staněk 6, Janouch, libero Kopáček - Galabov 1, Veselý, Kramar. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Civitanovy: Čebulj 14, Kovář 12, Sokolov 8.

Tabulka:

1. Berlín 1 1 0 0 0 3:1 97:83 3

2. Civitanova 2 1 0 0 1 4:3 158:153 3

3. Rzeszów 1 0 1 0 0 3:2 111:95 2

4. Liberec 2 0 0 1 1 2:6 151:186 1