Betlémské světlo dorazilo také do Liberce

Liberec - Desítky lidí s lucerničkami čekaly v sobotu netrpělivě na vlak od Pardubic. Právě spojem s příjezdem do Liberce v 15.56 přijeli skauti, kteří s sebou přivezli Betlémské světlo.

„Chodím sem už čtvrtý rok. Beru s sebou i vnoučata, už je to součástí jejich těšení na Vánoce," řekla Marie Hlubůčková. Nápad na rozvážení světla, které pochází z místa narození Ježíše, vznikl v Rakousku. Poprvé se tam plamínek objevil v roce 1986 v Linci. K nám Betlémské světlo putuje tradičně z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy.

Kdo nestihl zajít na nádraží, může si pro Betlémské světlo přijít do kostela sv. Antonína nebo na arciděkanství a to do 24. 12. do 12 hodin. V Hrádku budou skauti rozdávat světlo 22. 12. od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje. V Bílém Kostele pak o den později v 18 hodin. Na Štědrý den si můžete pro světlo přijít i na radnici v Českém Dubu od 13.30 do 15.00, na radnici v Hodkovicích od 14 do 15.30 hodin nebo na Grabštejn mezi 12 -12.30 hodin, kdy tam bude zpívat Luděk Vele.

Betlémské světlo rozváželi skauti do všech koutů země. Plamínek si budou moci lidé odnést do svých domovů už tento pátek a sobotu na mnoha místech v kraji. Zásluhu na tom mají skauti.

Liberecký kraj Betlémské světlo, jeden ze symbolů křesťanských Vánoc putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským delegacím z celé Evropy. Letos se tak stalo v sobotu 10. prosince v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. V pátek 16. prosince se rozhořelo v katedrále sv. Víta v Praze a o den později jej už skauti rozváželi do mnoha míst v zemi. Svíčku si od něj můžete připálit v Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově, Semilech nebo Novém Boru. „Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a klidu a jsem rád, že právě toto poselství mohou skautky a skauti každoročně o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů," popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka českého skauta.

„K rozdávání Betlémského světla se pojí také řada akcí, od vánočních pěveckých vystoupení po živý betlém či obcházení domovů důchodců," dodává předseda skautského Libereckého kraje Ondřej Peřina. Například na hradě Grabštejn bude jeho předávání spojeno s koncertem pěvce Luďka Vele.

Kromě zmíněných míst se světlo z Betléma letos poprvé rozzáří také v liberecké zoo. Svíčku si od něj můžete připálit už ve čtvrtek, 22. prosince mezi 17. 19.00 hodinou.

Tradice vznikla v roce 1986 z popudu rakouských skautů. Přesně před třiceti lety přivezlo světlo letadlo do Lince a stalo se součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. U nás se poprvé rozzářilo v prosinci roku 1989.

„Na tuto pěknou tradici jsme si už zvykli. Každý rok patří k našim Vánocům. S dětmi si chodíme každý rok s lampičkou do kostela na Horním náměstí a pak Betlémské světlo roznášíme sousedům v domě. Hlavně staří lidé jsou za tento symbol pospolitosti velmi vděčni," popisuje paní Alena z Jablonce nad Nisou.