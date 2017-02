Bazén zpřístupnil divokou řeku poprvé od loňské tragédie

Liberec - Liberecký bazén po pěti měsících pustil návštěvníky do divoké řeky, nepřístupná byla od tragédie, kdy se zde zemřel čtrnáctiletý chlapec z Liberce.

Liberecký bazén.Foto: Deník

Návštěvníci libereckého plaveckého bazénu mají znovu povolen vstup do atrakce s názvem divoká řeka. Silný proud a venkovní nezastřešené prostředí udělaly ihned po otevření z divoké řeky oblíbenou atrakci. Vyhledávaly ji rodiny s dětmi, teenageři i profesionální plavci, kteří tam chodili relaxovat. Tragická událost ze září loňského roku, kdy v odtokovém potrubí zemřel čtrnáctiletý chlapec, „divočení" v řece zastavila.

VYŠETŘOVÁNÍ A OPRAVY

Důvodů bylo několik. Jednak bylo potřeba vyšetřit příčiny úmrtí nezletilého chlapce, a poté bylo potřeba opravit bezpečnostní zařízení. Atrakci tak nechal provozovatel opravit do stavu, v jakém byla zkolaudována. „Potrubí tak znovu chrání mříž. Žádná další opatření se nedělala," řekl Jan Švec, jednatel společnosti Ještědská sportovní, která liberecký bazén provozuje.

„Divoká řeka je v provozu už od 18. února. Chtěli jsme ji zprovoznit na jarní prázdniny" dodal Švec s tím, že po tragické události nebudou zavádět žádná další opatření.

JARNÍ PRÁZDNINY

Ročně do libereckého bazénu přijde kolem 350 tisíc návštěvníků. Návštěvnost nebyla tragickou událostí nijak zvlášť ovlivněna, plavců naopak přibývá. V posledních dnech podle Švece zařízení doslova praská ve švech, v Liberci byly jarní prázdniny a deštivé počasí na lyže příliš neláká.

„Chodíme pravidelně plavat už tři roky a zdá se mi, že lidí je tady čím dál víc. Dneska mohly děti konečně do divoké řeky, pustila jsem je tam, i když jsem se ze začátku bála. Byla to ale spíš hysterie, která se kolem divoké řeky strhla potom, co tady utonul ten mladej kluk a nebylo jisté, proč se to stalo," řekla Martina Francová, která do bazénu dorazila jako každou sobotu odpoledne i se svými dvěma dětmi.

Nešťastná událost, která divokou řeku bezmála na půl roku pro návštěvníky uzavřela, se stala 3. září. Na policii se tehdy obrátil otec dítěte. Chlapec odešel odpoledne do plaveckého areálu s kamarády a domů se nevrátil. Rodina společně s plavčíky ho nemohla najít. Policisté pak s plavčíky důkladně prohlédli celý areál plaveckého bazénu a tělo chlapce objevili v odtokovém potrubí. Podle pitvy zemřelo dítě na následky udušení. Policie zatím vyšetřování případu neuzavřela.