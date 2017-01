Areál ve Vesci hledá obsluhu pro občerstvení

Liberecký kraj - Čerstvě upravená stopa, večerní lyžování na dvoukilometrovém okruhu. To spolu s dostatkem přírodního sněhu nabízí běžecký areál v Liberci Vesci.

Sportovní areál Vesec.Foto: Organizační výbor MS

Jediné, co sportovišti chybí k dokonalosti, je obsluha tamního občerstvení. Provozujeme ho my, ale marně hledáme zaměstnance nebo brigádníka. Zdá se, že se nikomu nechce pracovat," povzdechl si Jan Svatoš, ředitel Sportovního areálu Ještěd, který vesecký okruh spravuje. Podle Svatoše je to ideální příležitost jako přivýdělek pro studenty. „Bufet je v provozu odpoledne a o víkendu," popsal.