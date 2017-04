Albrechťák si brzy uleví od polských kamionů

Frýdlant - Už jen do konce května by měli polské kamiony jezdit přes Albrechtický kopec.

POLSKÝ KAMION V PŘÍKOPU. Pohled, který se na Albrechtickém kopci nabízí týden co týden. Od června se má situace zlepšit.Foto: Marek Vávra

Jeden, dva, tři, patnáct… dvacet… nemine snad týden, aby v Albrechtickém kopci nezůstal v příkopu nějaký polský kamion. Hlavně v zimě byl kopec samá nehoda a kamiony v příkopech denním koloritem. „To vám hlava nebere. Každou chvíli byl Albrechťák zavřený, protože se tam vyprošťoval kamion. Lidi se nemohli nikam dostat. Jenže ti Poláci havarují i teď, když tam žádný sníh a led není, jezdí jak magoři,“ říká řidič Petr Kučera.

Nárůst kamionové dopravy z Polska přes Frýdlantsko je vskutku enormní. „Jen na trase z Mníšku k Dětřichovu, což je devět kilometrů jsem tuhle během jízdy napočítal třicet sedm kamionů, to je šílené,“ říká další řidič Martin Konopný.

Polské kamiony se přes Frýdlantsko začaly valit loni v květnu kvůli opravě mostu před polskou Bogatyní. Cesta přes Hrádek nad Nisou se tak zavřela a kamioňáci si jako objízdnou trasu nejvíc oblíbili právě silnici přes hraniční přechod Zawidów – Habartice. Ač tam původně byla značka zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun, Poláci ji kvůli opravě mostu odstranili a přes Frýdlantsko začaly proudit doslova kolony kamionů.

ŠKODY NA MAJETKU

„Neustále jsme se snažili zjistit, zda se po opravě mostu značka se zákazem vjezdu vozům nad 12 tun do Zawidova vrátí. Nikdo na polské straně nám ale otázku nezodpověděl. Rozhodl jsem se proto zjistit informaci přímo na místě. Zawidów, který leží na hranicích, má totiž s množstvím kamionů stejné problémy jako my,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. „Zvýšila se tu prašnost, Frýdlant se stal de facto tranzitním městem. Začaly praskat domy na nábřeží, propadají se kanalizační šachty,“ popisuje Stodůlka. Na Frýdlantsku navíc nejsou pro kamiony žádné odstavné plochy, auta tak často stála kde se dalo a ztěžovala dopravu.

ZNAČKA SE VRÁTÍ

Oprava mostu u Bogatynie měla původně skončit vloni na podzim. Práce ale stále pokračují, hotovo má být do konce května 2017. Na schůzce v Zawidówě nicméně Poláci oznámili to, na co celý Frýdlantský výběžek čeká. „Mohu potvrdit, že v červnu se na hraniční přechod Zawidów – Habartice vrátí značka zakazující vjezd vozidel nad 12 tun,“ řekl starosta Zawidówa Robert Łężny. Kamiony by tak znovu měly začít jezdit z Polska přes obchvat Hrádku, který je pro nákladní dopravu uzpůsoben.