30 let si letos připomíná gymnázium Jeronýmova

Liberec - Hned dvojí oslavu si letos užije gymnázium a střední pedagogická škola v Jeronýmově ulici. Vzdělávací institut, pod který spadá ještě pedagogické lyceum, má totiž hned dvoje kulatiny. Třicítku ze svíček si na pomyslném narozeninovém dortu sfoukne gymnázium a čtyřicítku pedagogická škola.

POLYKAČ ČASU bývalé studentky Evy Kyselové. Skulpturu dostal na vernisáži darem k narozeninám zástupce ředitele Jiří Vydra. Foto: Deník

„Zatímco u gymnázia je datum vzniku jasné, tak s pedagogickou školou to je horší, ta se průběžně zřizovala, rušila a přemisťovala jinam," podotkl ředitel školy Jaroslav Štastný při vernisáži výstavy v Krajské vědecké knihovně, která ukazuje maturitní práce z let 2009 2016. A práce jsou to mnohdy velmi nápadité, protože se jedná o obor výtvarné výchovy. Z té se na „jergymu" maturuje nejen na pedagogické škole a pedagogickém lyceu, ale k maturitě z výtvarky se mohou přihlásit právě i studenti gymnázia.

„Řekla bych, že zastoupení gymnazistů je na této výstavě poměrně velké, průměrně maturuje z výtvarné výchovy 8-10 studentů gymnázia. Tedy mimo těch, kteří jsou na pedagogické škole. Jsou to studenti, kteří jdou potom dál na vysoké umělecké školy, architekturu, kunsthistorii, studují zahradní architekturu a podobně," říká pedagožka Ivana Bucharová, která sama učí na gymnáziu od roku 1988.

Výstava, která přináší neotřelý pohled na svět umění, ovšem není jediným počinem, kterým si škola své dvojí kulatiny připomene. „Chystáme ještě Absolventský ples, který bude v Domě kultury 11. března a pracujeme na vydání almanachu. Také doufám, že se nám podaří zvítězit i v některých olympiádách a soutěžích, které nám pomohou podtrhnout význam naší školy na mapě Libereckého kraje," dodal Šťastný s tím, že zájem o studium na gymnáziu Jeronýmova každým rokem stoupá. Průměrně se schází 300 přihlášek, na školu se dostane ale jen 60 žáků.