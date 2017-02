Liberec - Podmínky pro lyžování v horských střediscích Libereckého kraje jsou ideální. Provozovatelé nepředpokládají, že by je měla zhoršit krátkodobá obleva. Podle předpovědi by v pátek na horách mělo být až šest stupňů Celsia, od soboty by se měly teploty vrátit pod nulu.